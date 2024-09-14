Мишина: «На льду сегодня жарко, так как много зрителей»

Чемпионы мира в парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились ожиданиями от нового сезона, а также впечатениями от проката в Санкт-Петербурге.

— Александр, ваши эксперименты с футболом и музыкой, ожидать ли такого в этом сезоне?

Галлямов: Футбол был вчера. Он не мешает фигурному катанию, а даже, наверное, помогает, мы на верном пути.

— Довольны ли вы своим прокатом?

Мишина: Хотелось бы выступить лучше, конечно, но соревновательный сезон начинается только с ноября, думаю, что мы еще улучшим программу.

Галлямов: Главная задача была показать программы, получить реакцию, пожелания, чтобы мы смогли работать над ними.

— Жаркая осень в Питере не влияет на выступления на льду?

Мишина: На льду сегодня жарко, так как много зрителей, кататься тяжелее, но мы готовы выступать в разных условиях.

— Как вы относитесь к награждению в Париже?

Мишина: Никак к этому не относимся, приняли это как факт, никаких эмоций не испытываем. Главное — испытать эмоции в моменте, они у нас были, мы были на обычной церемонии, поэтому нам и так хорошо.

Галлямов: Для спортсмена олимпийская медаль — это уже большее достижение.

— Уже были прокаты сборной Санкт-Петербурга, а также закрытые прокаты. Обраьтную связь уже получили?

Галлямов: Конечно, общались с федерацией Санкт-петербурга, они говорили свои пожелания, где что поменять. По сравнению с первыми прокатами мы поменяли некоторые вещи.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Мара Кравченко