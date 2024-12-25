Допинг
Сегодня, 12:15
Российская фигуристка Анастасия Шаботова в интервью «СЭ» рассказала о скандале с намеками на допинг в группе Этери Тутберидзе. В 2019 году во время стрима 16-летняя на тот момент спортсменка зачитала вопрос на эту тему, который многие восприняли как утверждение. В результате начавшегося скандала Шаботова решила выступать за сборную Украины и с 2019 по 2022 год представляла на международной арене эту страну.
— Это был прямой эфир в Instagram* (Соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»), — напомнила Анастасия. — На эфире было четыре человека. Я просто прочитала вопросы, которые мне задавали, а люди восприняли это как утверждения. Но в любом случае это не нужно было даже обсуждать.
— Потом последовали извинения.
— Да, я сняла плачущее видео. Что я извиняюсь перед всеми, сказала глупость.
— Тебя заставили?
— Да нет, никого не заставляли, но меня попросили. Я и сама хотела это сделать, была в ужасном состоянии. Дико стыдно и обидно. Меня огорчила реакция людей на слова ребенка и то, что я была такая глупая в моменте.
Андрей Лапушкин