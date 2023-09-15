Анцелиович считает, что CAS может признать незначительную вину Валиевой

Руководитель спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович оценила шансы фигуристки Камилы Валиевой выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) или добиться приемлемого для нее результата.

«Из пресс-релиза CAS видно, что сторона Камилы выдвинула встречные требования, в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать данное дело. Не знаю, на чем базируется такое утверждение, но маловероятно, что CAS признает отсутствие у себя компетенции. Также сторона Камилы заявила, что нарушение не имело места, а если оно было, то в этом отсутствовала вина или халатность. Кстати, ISU потребовал признать непреднамеренный прием запрещенного вещества и дать два года. Но ввиду особого статуса Камилы, как только признают непреднамеренные прием, незначительную вину или халатность, у нее появляется достаточно широкая «вилка» — от выговора до двух лет дисквалификации. По моим ощущениям, незначительная вина будет признана — соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», — приводит слова Анцелиович «Газета.Ru».

15 сентября, стало известно, что Камила Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.