Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

13 января, 23:12

Анцелиович — о деле Валиевой: «РУСАДА вынесла то решение, которого от него ждали, но не в тот срок»

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать фигуристку Камилу Валиеву.

«Такие высокопрофильные дела достаточно долго тянутся. Здесь получилась уникальная ситуация. Я никогда не слышала, чтобы дело было в CAS, но кто-то другой выносил решение. Чисто технически это другое решение. Сейчас ВАДА обжалует одно решение в CAS — полное оправдание. Потому что не вынесенное в срок решение приравнивается к решению, что нарушения не было вообще.

Сейчас идет речь о том, что нарушение есть, но отсутствует вина или халатность. С юридической точки зрения это другое решение. По идее, если ВАДА не согласна с этим решением, то может обжаловать его в CAS. Сейчас получается, что та апелляция в CAS немного бессмысленна, потому что того решения нет. Сейчас РУСАДА вынесла то решение, которого от него ждали, но не в тот срок», — цитирует Анцелиович Metaratings.ru.

Сегодня, 13 января, стало известно о том, что дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной Валиеву в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат в произвольной программе чемпионата России-2022.

Источник: https://metaratings.ru/news/anceliovich-rusada-vynesla-po-delu-valievoi-to-reshenie-kotorogo-ot-nego-zhdali-no-ne-v-tot-srok-219662/
Фигурное катание
Камила Валиева
1
Читайте также
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о традиции поздравлений победителей и призеров в группе Этери Тутберидзе