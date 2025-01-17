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Фигурное катание

Сегодня, 16:41

Андреева и Акимов заменят Хабибуллину и Княжука на чемпионате России по прыжкам

Сергей Ярошенко
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Дарья Андреева и Александр Акимов выступят на чемпионате России по прыжкам-2025, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Дуэт фигуристов из Санкт-Петербурга заменит Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, которые не смогут выступить на сорвенованиях.

Андреева и Акимов были седьмыми на чемпионате России в Омске, на этапах серии Гран-при России занимали четвертое (Магнитогорск) и пятое (Красноярск) место.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 18 и 19 января. Турнир состоится на льду спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В соревновательную программу входят личный турнир в мужском и женском одиночном катании и парном катании, а также командный турнир.

Источник: Федерации фигурного катания на коньках России
Фигурное катание
Дарья Андреева / Александр Акимов
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
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