Багин — о возможном возобновлении карьеры: «Не совсем понятно, есть ли смысл в сложившихся реалиях»

Фигурист Андрей Багин не понимает, есть ли смысл возобновлять свою карьеру в сложившихся реалиях.

«Сейчас работаю самостоятельно, помогаю скольжением одному товарищу, работаю по-разному, сосредоточен на подкатках. Возникают ли мысли возобновить карьеру? Эти мысли и не покидали, не совсем понятно, есть ли смысл в сложившихся реалиях. Не нахожу мотивации? Пока особо нет», — приводит слова Багина ТАСС.

В августе 2023 года Багин приостановил спортивную карьеру. 28 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях.

18-летний Багин на чемпионате России 2023 года в дуэте с Софьей Тютюниной занял четвертое место в танцах на льду. Тютюнина и Багин выступали вместе с мая 2022 года. В июне 2023 года дуэт распался.