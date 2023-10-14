Фигурист Мозалев высказался о санкциях от МОК и ISU: «Надеюсь, что когда-то нас уже пустят»

Сегодня, 15:00
Российский фигурист Андрей Мозалев, ставший третьим в короткой программе на «Гран-при России» в Уфе (97,14 балла), ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о санкциях в отношении России со стороны МОК и ISU.
— Казалось, что можешь 100 баллов набрать.
— Я сразу знал, что будет меньше, потому что были определенные косячки на вращениях, аксель на минусы, бедуинский плохо сделал — свет попал, что ли.
— Ты согласен, что был неудачный период у тебя до этого турнира?
— Это из-за формы, я ее еще только набираю.
— Как тебе поддержка трибун?
— Не ожидала от Уфы, что столько народу будет.
— Тебе сегодня больше всех игрушек кинули, хотя аудитория у Семененко приличная.
— А где приличная, в соцсетях? Может быть, их больше, да. Но количество болельщиков может быть другим, вопрос, насколько они активные. У меня активные, судя по всему, и спасибо им за это.
— ISU продлил отстранение, МОК отстранил ОКР — следишь за этим, настроение ухудшается, улучшается или уже по барабану?
— Я все-таки надеюсь, что когда-то нас уже пустят, поэтому пока буду работать и учить что-то новое, чтобы, выходя на международную арену, я был на 200 процентов готов выигрывать. Мотивации хватает.