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Фигурное катание

Сегодня, 17:30

Мозалев: «Хотелось бы уже, чтобы допустили до международных соревнований»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал отсутствие международных стартов для российских спортсменов.

«Мотивация сохраняется в нынешних условиях? Да, конечно. Как минимум, мотивация — стать первым на чемпионате России, а там уже — международные соревнования. Усталость от отсутствия международных стартов? Немножко есть, да. Хотелось бы уже, чтобы допустили до соревнований. Но такова судьба, значит», — приводит слова Мозалева «Спорт День за Днем».

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от турниров под своей эгидой.

Мозалев занял 11-е место на чемпионате России-2024 в Челябинске.

Источник: Спорт День за Днем
Фигурное катание
Андрей Мозалев
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