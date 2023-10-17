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Фигурное катание

Сегодня, 10:10

Мозалев: «Недоволен выступлением на «Гран-при России», прокат от попадания в тройку лучше не стал»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» прокомментировал третье место на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

— Андрей, ты занял третье место, но произвольная программа сложилась неудачно. Почему?

— Наверное, было небольшое волнение все-таки. Из-за него зажался, и некоторые элементы не получились. Местом недоволен, конечно, прокат от попадания в тройку лучше не стал.

— Костюм изменился по сравнению с предыдущими стартами, не так ли? Вообще, есть ощущение, что не все специалисты поняли его.

— Мы действительно сделали его чуть потемнее, убрали воротник, укоротили внизу. Некоторые судьи не поняли костюм, были такие, конечно. Хотелось им сказать: а что, сразу все понятно должно быть? Интереснее же, когда постепенно, с каждым стартом будет раскрываться и больше понимания появляться. Чтобы на протяжении всего сезона было интересно. А так — сразу с первого старта все понятно, и дальше то же самое.

— Фигурное катание Мозалева — как балет.

— Ну пусть будет так (смеется). Не технически, конечно, а в целом как отдельно взятый балетный номер, да. Фигурное катание вообще ведь близко к балету.

Андрей Мозалев. «Хотелось сказать судьям — неинтересно же, когда сразу все понятно!» Фигурист Мозалев — о своей авангардной программе

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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