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Фигурное катание

Сегодня, 16:41

Фигурист Мозалев: «У сборников есть свои привилегии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, как он отнесется, если перестанет попадать в основной состав сборной России.

«11-е место на чемпионате не гарантирует попадание в основной состав? Основной — может быть, но еще есть финал «Гран-при» — Спартакиада. Шансы еще есть. Резерв никто не отменял. Ну и сейчас, пока нет международных соревнований, это не так страшно, но, конечно, обидно. У сборников есть свои привилегии», — приводит слова Мозалева «Спорт День за Днем».

На прошедшем чемпионате России-2024 победители получили 2,5 миллиона рублей. За второе полагалось 1,5 миллиона, за третье — миллион.

Фигуристы, которые находятся в сборной России, получают зарплату.

Источник: Спорт День за Днем
Сборная России по фигурному катанию
Андрей Мозалев
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