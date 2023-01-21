Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:33

Мозалев: «Хочу себя показать, победить и откатать чисто»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Андрей Мозалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал о целях, которые ставит перед собой на Кубке Первого канала.

— После чемпионата России есть спортивная злость, хочется доказать, что тогда было случайно?

— Хочу себя показать, победить и откатать чисто.

— В этом году жеребьевка была непохожая на прошлые годы. Можешь оценить ее, составы?

— У нас особо жеребьевки не было. Распределили команды. Я считаю, более менее равные. Все равно нужно катать чисто.

— Там же какие-то ящерицы бегали в аквариуме, гекконы. Вы удивились?

— Это больше Камила. Я стоял на это смотрел просто.

— То есть у тебя нет боязни пресмыкающихся?

— Нет.

— В Форт-боярде бы поучаствовал?

— Не знаю. Не горю желанием.

Андрей Мозалев
0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Воздушный шар со взрослыми и детьми застрял на дереве на горе в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
Двое мужчин задохнулись во время готовки еды на кухне в Можайске
В Калужской области вскрыли квартиру с сотней запертых кошек
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Аделия Петросян высказалась о Загитовой в роли капитана
Загитова «чуть-чуть» не согласилась с решением вычесть баллы у своей команды на Кубке Первого канала
Организаторы приняли решение вычесть наименьшую сумму баллов у команды Загитовой из-за падении Зининой
Валиева объяснила, почему она не выйдет на лед на Кубке Первого канала
Команда Загитовой лидирует по итогам первого дня Кубка Первого канала
Зинину увезли на обследование после падения на Кубке Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Глеб Лутфуллин — о Кубке Первого канала: «Очень интересно, весело, круто»

Зинину увезли на обследование после падения на Кубке Первого канала