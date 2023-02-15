Врач-хирург о Костомарове: «Можно заменить ампутированные конечности — никто даже не заметит»

Врач-хирург Андрей Шестаков прокомментировал ситуацию вокруг здоровья российского фигуриста Романа Костомарова.

По сообщениям СМИ, 46-летний спортсмен пережил частичную ампутацию конечностей из-за некроза тканей на фоне тяжелой пневмонии.

«Процесс восстановления после ампутации конечностей и некроза у всех индивидуальный. В случае Костомарова мы очень много чего не знаем: что послужило развитию некроза, какой уровень ампутации, какое его состояние сейчас. Все эти факты очень важны для прогнозирования восстановления, поэтому мы без этих фактов можем только гадать. Но восстановиться, конечно, возможно. Особенно сфера протезирования сегодня очень развита и позволяет заменить нижние конечности так, что никто даже не заметит. Сложность зависит от уровня ампутации», — приводит слова Шестакова Sport24.

14 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Затем мама спортсмена Валентина Костомарова опровергла эту информацию.

7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. Его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.