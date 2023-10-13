Журанков — о танцах на льду: «Есть Степанова с Букиным, Худайбердиева с Базиным и все остальные»

Известный российский комментатор Андрей Журанков в интервью «СЭ» поделился мнением о фаворитах в танцах на льду перед первым этапом серии «Гран-при» в Уфе.

«Давайте честно, я для себя в наших танцах по сезону не вижу вообще никого кроме Степановой с Букиным и Худайбердиевой с Базиным. При всем уважении к остальным, они безусловные фавориты. Это высшая лига, а все остальные будут бороться за третье место. До них дальше никто уже не дотягивает.

Второе место Шанаевой и Дрозда в прошлом сезоне? Знаете, на мой взгляд, это было очень спорное второе место. На мой взгляд и по мнению многих экспертов, с кем я беседовал, на втором месте должны были быть Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Но это все мало значения сейчас имеет. Есть Степанова/Букин, Худайбердиева/Базин. И все остальные за ними следом идут. А на третье место на ЧР много кто претендует. Посмотрим, как ребята будут выступать по сезону», — сказал Журанков.

Отметим, что Александра Степанова и Иван Букин вернулись в спорт после годичного перерыва и сменили тренера. Теперь они тренируются в группе у Александра Жулина.