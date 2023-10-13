Журанков: «Ополоумевшие англосаксы и примкнувшие к ним прихлебатели сходят с ума и остальных заставляют лезть в ту же удавку»

Известный российский комментатор Андрей Журанков в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах возвращения российских и белорусских фигуристов на международные старты.

«У нас свой чемпионат, свой спорт, свое фигурное катание. Не надо надеяться, что нас так ждут где-то с распростертыми объятиями. Это далеко не так. Мировое сообщество нас не ждет, ситуация и геополитическая, и спортивная следом за ней лучше не становится.

Ополоумевшие англосаксы и примкнувшие к ним прихлебатели просто, извините, как сами с ума сходят, так и всех остальных заставляют лезть в ту же удавку, на которой они сидят, и хотят еще, чтобы весь мир за них кровь пролил. Они ведь всегда по одинаковым методичкам работают. Всегда у них была страна-изгой, каждый век такую выбирают. Мы уже были такой страной-изгоем в начале XIX века. И даже в начале XVIII века, пока Петр Первый их силой русского штыка не заставил мыслить по-другому. Мы не первый раз в такой ситуации, и не надо тут обольщаться.

Честно скажу, не читал ничего и не смотрел по этой теме. Мне ответ был очевиден. Давайте просто посмотрим, кто рулит ISU. ISU рулят самые закостенелые и закоренелые товарищи из Подземелья. Североамериканское лобби там, швейцарцы рулят, деньги делят и так далее… Что вы от них хотите вообще? Мы думаем, что неожиданно они изменятся? Не изменятся. Так что надеяться надо на себя?» — сказал Журанков.

Отметим, что на последнем заседании ISU вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные старта обсуждать отказались.