Комментатор Журанков: «Федерация выбрала неправильную стратегию, когда решила ориентироваться на рамочный формат от ISU»

Известный российский комментатор Андрей Журанков в интервью «СЭ» прокомментировал решение федерации фигурного катания России отказаться от проведения турнира для танцевальных дуэтов и спортивных пар в рамках серии «Гран-при» на ряде этапов.

«Федерация не совсем правильно выбрала стратегию для себя, когда решила ориентироваться на рамочный формат серии «Гран-при» от ISU. Я об этом уже говорил федерации, высказывал свое мнение, советовался с фигуристами. Это ребята с именами, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы. Фигуристам тяжело катать по четыре этапа подряд. Но откатать три этапа с разницей в одну-две недели между ними они точно способны. Катать два этапа подряд тоже могут, а потом третий через неделю тоже могут. Так что нужно было делать больше этапов, и чтобы каждый участник катал по три-четыре этапа.

В принципе, все это возможно. Не было бы проблемы такой с наполнением составов в танцах и парном катании, гораздо интереснее была бы ситуация у девочек и мальчиков. Конкуренция на каждом этапе была бы выше. Просто представьте, Петросян, Акатьева, Валиева и остальные катают не по два этапа, а по три-четыре. Их видят больше городов, они чаще пересекаются друг с другом. Это гораздо интереснее как для зрителя, так и для самих спортсменов полезно. Хороший психологический и физический тренинг. Нужно брать примеры с лучших, например с биатлонной серии «Гран-при».

Девять стартов, пожалуй, будет перебором, но можно и сезон растянуть. Как в биатлоне в два этапа проводить «Гран-при», до Нового года и после. Оставить хотя бы два-три этапа на февраль–март, а до Нового года — пять-шесть. Финал в апреле, и выходит отличная насыщенная серия «Гран-при» без пауз. В январе будет чемпионат Европы, а мы где будем в это время?» — сказал Журанков.

Отметим, что на международной серии «Гран-при» среди юниоров ряд стартов также проходит без турнира по парному катанию.