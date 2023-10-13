Комментатор Журанков: «Петросян — фаворит этого сезона. Ей даже не надо выпрыгивать из штанов»

Известный российский комментатор Андрей Журанков в интервью «СЭ» рассказал кого видит фаворитом на первом этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Уфе.

«Скорее всего, Аделия Петросян. Тем более мы отлично знаем, как умеет «Хрустальный» подводить своих спортсменов к соревнованиям, так что, скорее всего, девочки Этери Тутберидзе будут в отличной форме. Петросян ведь и в прошлом сезоне показывала выдающийся уровень, сейчас ей необязательно даже выпрыгивать из штанов по количеству ультра-си, чтобы победить. Выступить на своем привычном уровне. Вполне вероятно, что Петросян фаворит на весь новый сезон. Мы ведь знаем, к примеру, что есть проблемы у Софьи Акатьевой. Травма была, восстановление. Не все так радужно у нее, как было в прошлом году, так что она одна из фавориток сезона», — сказал Журанков.

Отметим, что Анастасия Зинина снялась с соревнований «Кубок Курая» в последний момент из-за травмы.