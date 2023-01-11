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Сегодня, 16:54

Резцова — об опросе ВЦИОМа о спортсмене года: «Мне на месте Большунова было бы обидно»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в комментарии «СЭ» отреагировала на признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года по данным ВЦИОМа.

«Я понимаю этот выбор. Саша Большунов уже имел много регалий, а Камила Валиева выступила удачно впервые. Поэтому, выбрали ее. Но это все писано вилами по воде. Я не уверена, что это честный выбор. Здесь немного есть темнота. Саша Большунов — мировой лидер. Мне на его месте было бы обидно. Он собрал для нас почти всю копилку золотых медалей, — сказала Резцова «СЭ».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7 процентов респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5 процентов), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4 процента).

Александр Большунов
Анфиса Резцова
Камила Валиева
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