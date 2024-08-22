Ангелопол подтвердил, что образовал пару с Каревой

Выступающий в танцах на льду фигурист Валерий Ангелопол сообщил в своих соцсетях, что встал в пару с Дарьей Каревой.

«Хочу вам кое-что рассказать! Сегодня день рождения у одной очень крутой девчонки! Дорогая Даша, поздравляю тебя с твоим днем! Мы с Дашей решили объявить о нашем сотрудничестве именно сегодня, в такой замечательный день! Пусть сбудется все задуманное!» — написал спортсмен.

Валерий Ангелопол и Дарья Карева. Фото Соцсети

Ранее фигурист прекратил работу с Натальей Линичук. По словам тренера, причиной стало непрофессиональное отношение фигуриста к работе. 9 июля генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что 20-летний Ангелопол продолжил тренироваться в академии после распада дуэта с Александрой Шинкаренко.

В августе 2023 года Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. После этого он недолгое время тренировался с Ариной Ушаковой и Шинкаренко.