Ангелопол заявил, что намерен продолжать кататься после распада дуэта с Шинкаренко

Фигурист Валерий Ангелопол заявил, что намерен продолжать выступать в танцах на льду после распада дуэта с Александрой Шинкаренко. Спортсмены тренировались в академии «Ангелы Плющенко» у Наталии Линичук.

«Я понимаю, что у всех возникает много вопросов: буду ли я продолжать кататься, сохранилась ли мотивация и останусь ли я в штабе? Конечно, мотивация сохранилась! Я выхожу на лед и продолжаю ежедневные тренировки.

Наталья Владимировна, знаю, что со мной бывает непросто. Это правда. Иногда по различным причинам нам не удается найти общий язык. В этом, безусловно, есть и моя вина. Тем не менее я очень уважаю вас и благодарю за тот бесценный опыт, что вы мне передаете.

Я сделаю все, что необходимо, для того, чтобы продолжать кататься. Все, что от меня зависит и требуется», — написал Ангелопол в Telegram-канале.

До этого партнер на протяжении недолгого времени тренировался с Ариной Ушаковой. Однако, по словам спортсмена, они не сошлись стилями.

В августе 2023 года Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет.

20-летний фигурист в дуэте с Василисой Кагановской стал победителем финала Гран-при России-2023.