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Сегодня, 09:00

«Ангелы Плющенко» подали жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко, которая в недавнем интервью комментировала заявления Евгения Плющенко.

Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об истерике у ее оппонента. Напомним, после юниорского первенства России, которое выиграла подопечная Федченко Алина Горбачева, Плющенко не согласился с оценками судей. Его ученица Вероника Жилина заняла второе место, отстав на 6 баллов.

Ранее стало известно, что комиссия по этике соберется для обсуждения слов самого Плющенко.

Евгений Плющенко. Ангельская жалоба. Школа Плющенко подала заявление в комиссию по этике

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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