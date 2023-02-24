«Ангелы Плющенко» подали жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко

Как стало известно «СЭ», академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко, которая в недавнем интервью комментировала заявления Евгения Плющенко.

Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об истерике у ее оппонента. Напомним, после юниорского первенства России, которое выиграла подопечная Федченко Алина Горбачева, Плющенко не согласился с оценками судей. Его ученица Вероника Жилина заняла второе место, отстав на 6 баллов.

Ранее стало известно, что комиссия по этике соберется для обсуждения слов самого Плющенко.