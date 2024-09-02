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Фигурное катание

Сегодня, 12:33

«Ангелы Плющенко» выиграли суд против Парсеговой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Арина Парсегова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Академия «Ангелы Плющенко» выиграли суд против матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи, сообщает корреспондент «СЭ» с заседания.

Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

В ходе заседания сторона академии настаивала, что доказала оказание услуг маме фигуристки в соответствии с договором, что влечет обязанность компенсировать сумму.

Защита заявляла, что имели место форс-мажорные обстоятельства, как-то смерть отца, а также что услуги покрывала спонсор академии компания Katee's Kids и Екатерина Давыдова, что подтверждено отдельным договором между спонсором и мамой фигуристки.

Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
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