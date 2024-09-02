«Ангелы Плющенко» выиграли суд против Парсеговой

Академия «Ангелы Плющенко» выиграли суд против матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи, сообщает корреспондент «СЭ» с заседания.

Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

В ходе заседания сторона академии настаивала, что доказала оказание услуг маме фигуристки в соответствии с договором, что влечет обязанность компенсировать сумму.

Защита заявляла, что имели место форс-мажорные обстоятельства, как-то смерть отца, а также что услуги покрывала спонсор академии компания Katee's Kids и Екатерина Давыдова, что подтверждено отдельным договором между спонсором и мамой фигуристки.