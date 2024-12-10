Погорилая — о дисквалификации Валиевой: «У нас просто слабая спортивная юриспруденция»

Российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Анна Погорилая в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказала гипотезу, что Камила Валиева на Олимпиаде могла падать специально, так как хотела, чтобы состоялось награждение партнерш по группе — Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Если бы Валиева попала на пьедестал, награждение отложили бы. По мнению Погорилой, у Валиевой сработало «подсознание».

— В теннисе недавно на триметазидине поймали первую ракетку мира Игу Свентек — дали месяц дисквалификации. Как тебе?

— В теннисе вообще как-то по-другому все организовано, там россияне ездят по соревнованиям, а мы, видите ли, должны сидеть. Ну и кого-то сильно не наказывают, а в других случаях раздувают. Политика. В фигурном катании в принципе принимать допинг трудно. Почему? Сложнокоординационный вид спорта, и он может пойти во вред. Мне как-то дали обычные разрешенные витамины, мы не посмотрели дозу. Но меня так заштормило, что невозможно было собрать на льду. Ты перестаешь чувствовать тело.

— В допинг Валиевой ты не веришь?

— Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде. Если бы заранее все было известно, спортсменку можно было бы заменить. Как будто специально объявили обо всем после командного турнира.

— Но допинг был? Или подстроено?

— Думаю, отчасти подстроено. Запутанная история — проба взята на чемпионате России, потом месяц она где-то пробыла, просрочили ее анализ, что за это время с ней сделали, непонятно. Девочки у нас не глупые, чтобы принимать.

— Зачем тогда версия про клубничный десерт? Вряд ли защиту Камилы можно назвать достойной.

— Правильно говорят: выпил что-то, отвернулся — все, больше оттуда не пьешь. Я не очень знаю версию про клубничный десерт, я сужу по фактам — пробу с чемпионата задержали, а проба на Олимпиаде была чистая. Больше никаких обсуждений не должно быть.

Я слышала даже, что Камила будто специально падала, чтобы не попасть на пьедестал. Как она сказала после проката: «Зато девочек наградят». Думаю, на подсознательном уровне это могло сработать, она же анализировала. Я очень была расстроена из-за ситуации и из-за того, что не защитили девочку. Надо было подавать встречную апелляцию на лабораторию, давить.

— А почему не защищали?

— Думаю, у нас просто слабая спортивная юриспруденция. Не смогли защитить в ситуации, когда всё не на нашей стороне. Можно было судиться и из-за раскрытия имени.

— Но отменяет ли это факт допинга?

— Но там же граммулечки! И при этом четыре года отстранения? А другим — месяц. Думаю, всё против нас, все было сделано, чтобы лишить нас всего пьедестала на Олимпиаде.