Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:24

Анна Погорилая сравнила российские соревнования с чемпионатом мира

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась самым ярким воспоминанием, связанным с Евгенией Медведевой. 15 ноября на «ЦСКА Арене» проходит ледовое шоу двукратной чемпионки мира, приуроченное к ее 25-летию.

— Мы встретились девять лет назад — все выросли настолько, что у меня уже двое детей! Я в это не верю. Очень приятно вернуться на лед спустя полтора года.

Самое яркое воспоминание с Женей [Медведевой]? Наш пьедестал на чемпионате мира, когда включили музыку, и она подхватила движение, начала танцевать... Женечка очень выросла в моих глазах, я тоже повзрослела, мы прошли вместе долгий путь. Будем продолжать в шоу.

Кататься в шоу чаще? Меня приглашают в шоу, но у меня маленький ребенок, не могу отстраниться надолго. Есть желание выступить в «Русском вызове». Сначала надо разработать концепцию, потом подать заявку.

Смотрю ли фигурное катание? Сейчас нравится мужское одиночное, раньше такого не было. Каждый раз Кубок России — как чемпионат мира, борьба колоссальная.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 1 марта 2022 года.

Фигурное катание
Анна Погорилая
Евгения Медведева

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Стартовал сериал «Молодежка. Новая смена» с Владом Канопка в главной роли
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Сергей Галицкий появился на публике во время матча сборной России в Краснодаре
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя