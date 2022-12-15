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Фигурное катание

15 декабря, 18:27

Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards

Виктория Кравченко
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте.

Она стала единственным представителем России на премию этого года. 18-летняя Щербакова поборется за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»).

Кандидатами на награду также являются Натан Чен, Юма Кагияма, Рику Миура и Рюити Кихара, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Каори Сакамото, Суй Вэньцзин и Сёма Уно.

С 15 декабря ISU пригласит общественность и средства массовой информации принять участие в процессе онлайн-отбора, чтобы определить кандидатов, которые будут номинированы на финальный раунд премии 2023 года. Сама церемония состоится 5 февраля.

Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?

Анна Щербакова
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