Щербакова: «Сконцентрирована на фигурном катании. Но не исключаю возможности попробовать себя ведущей»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о своем отношении к спортивной журналистике.

«Очень рада стать лауреатом премии «Серебряная лань». Очень рада сегодня здесь находиться — в нашей большой, дружной семье спорта, — сказала Щербакова журналистам. — Мое отношение к журналистам — это максимальное уважение. Они освещают все наши мероприятия, и в том числе благодаря им развивается наш спорт. Пожелаю всем нам больше спортивных мероприятий, новых рекордов и достижений».

Щербакова также ответила на вопрос о возможности поработать в роли ведущей.

«Я над этим задумывалась, был опыт в прошлом году. Но сейчас я все-таки сконцентрирована на фигурном катании. Но не исключаю такой возможности, что мне такое интересно», — добавила Щербакова.

В пятницу, 24 ноября, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве прошла церемония вручения премии «Серебряная лань». Щербакова получила приз в номинации «Лучший спортсмен».