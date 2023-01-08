Щербакова: «Приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в своих социальных сетях сообщила, что получила посылки с подарками от китайских болельщиков.

18-летняя фигуристка вернулась в Москву из Санкт-Петербурга, где с 30 декабря по 8 января выступала в шоу Татьяны Навки.

«Буквально всего-ничего — и я уже дома. Хочу показать, какая красотка меня тут встречает — любимая Мафия, мы друг по другу очень скучали. Меня ждал еще один сюрприз — приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо», — рассказала Щербакова в своем Telegram-канале.

Ранее Щербакова сообщила, что приступила к тренировкам после операции. В середине августа она перенесла операцию на колене и не участвовала в соревнованиях в нынешнем сезоне.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.