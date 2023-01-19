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Фигурное катание

Сегодня, 20:07

Анна Щербакова вошла в шорт-лист претендентов на премию ISU Skating Awards

Иван Шитик
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в шорт-лист претендентов на премию ISU Skating Awards, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

18-летняя Щербакова будет бороться за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»). Также на эту премию претендуют Натан Чен, а также Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Торжественная церемония награждения фигуристов состоится 5 февраля 2023 года.

Щербакова также является чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Анна Щербакова
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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