Анна Щербакова — о своей тезке: «Мы еще ни разу не поговорили. Один раз мимолетно пересеклись, и все»

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала в интервью «СЭ», что пока не смогла пообщаться со своей тезкой-однофамилицей Анной Щербаковой из одиночного катания.

«Увы и ах, мы ни разу еще не поговорили. Один раз мимолетно пересеклись с ней в раздевалке в Уфе на первом этапе «Гран-при» после открытия. Она приезжала показать номер, но пообщаться так и не удалось», — сказала Щербакова.

Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.