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Фигурное катание

Сегодня, 10:10

Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в 2023 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
Аннабель Морозов и Игорь Еременко.
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Бывшие российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в 2023 году, сообщает The Skating Lesson.

По информации источника, брак был заключен в мае 2023 года во Флориде.

Морозов с мая этого года представляет сборную США. Фигуристка выступает в паре с Джеффри Ченом. В сентябре они заняли второе место на турнире Lombardia Trophy в Италии. Ранее партнером Морозов был Еременко и еще один россиянин Девид Нарижный.

Аннабель Морозов — дочь бывшего российского фигуриста Николая Морозова. У спортсменки есть российское, американское и французское гражданство.

Фигурное катание
Аннабель Морозов

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