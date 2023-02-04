0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:18

Аннабель Морозова начала совместные тренировки с фигуристом Еременко в США

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская фигуристка Аннабель Морозова приступила к совместным тренировкам с Игорем Еременко в США.

«Морозова и Еременко улетели в США, где начали совместные тренировки», — приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации.

Ранее Морозова выступала в паре с Дэвидом Нарижным. 1 декабря стало известно о том, что дуэт распался. Позже тренер фигуристов Ирина Жук рассказала, что причиной стало нежелание партнера готовиться к чемпионату России в США.

Морозова и Нарижный встали в пару в марте 2022 года. За этот период они выиграли два этапа «Гран-при России» — в Москве и Казани.

Источник: https://tass.ru/sport/16962695
1
0
Читайте также
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Овечкин не попал в топ-5 в истории НХЛ. Но российского суперснайпера недооценивают
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Пресс-секретарь МИД Франции Лежандр заявила о звонках Макрона Путину по просьбе Зеленского
Пожар произошел в многоквартирном доме на севере Москвы
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Журова назвала отговоркой причину, по которой ISU не позвал Щербакову на вручение премии