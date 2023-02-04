Аннабель Морозова начала совместные тренировки с фигуристом Еременко в США

Российская фигуристка Аннабель Морозова приступила к совместным тренировкам с Игорем Еременко в США.

«Морозова и Еременко улетели в США, где начали совместные тренировки», — приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации.

Ранее Морозова выступала в паре с Дэвидом Нарижным. 1 декабря стало известно о том, что дуэт распался. Позже тренер фигуристов Ирина Жук рассказала, что причиной стало нежелание партнера готовиться к чемпионату России в США.

Морозова и Нарижный встали в пару в марте 2022 года. За этот период они выиграли два этапа «Гран-при России» — в Москве и Казани.