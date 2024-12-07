Сихарулидзе: «Со временем Плющенко может стать очень серьезной фигурой в тренерском мире»

Исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе рад, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выбрал для себя тренерскую профессию.

«Это реально благородная стезя. Я вообще очень люблю тренеров. Все они фанатично преданные своему делу люди, часто бессеребренники, но по-настоящему мощные личности. Отдают себя детям, спорту, неважно какому именно, без какой бы то ни было корысти. Мне очень импонирует такое внутреннее отношение к жизни, к миру, к детям. У Жени это тоже есть. Он с невероятным интересом и желанием относится к работе. Берет лучшее, что было у него с Алексеем Мишиным, добавляет какие-то свои фишки.

Мы дружим уже много лет и могу сказать, что Плющенко и спортсменом был очень вдумчивым. Умел все: готовиться к турнирам, настраиваться на них, соревноваться. А не так, что вышел, попрыгал, а дальше — как получится. Поэтому мне кажется, что со временем он может стать очень серьезной фигурой в тренерском мире», — цитирует RT Сихарулидзе.