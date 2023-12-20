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Фигурное катание

Сегодня, 13:58

Президент ФФККР Сихарулидзе: «Наше парное катание на голову выше всего, что происходит в мире»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске сравнил уровень российских спортсменов с конкурентами из других стран.

«Про женское одиночное, наверное, можно сказать наверняка, что и предыдущие годы показывали и сегодняшние, что мы одни из сильнейших в мире, если и вовсе не сильнейшие. Я не говорю что точно сильнейшие, поскольку мы не соревновались напрямую. Но надо понимать, что у нас не одна спортсменка, а целая плеяда, человек шесть и каждый из них может претендовать на звание чемпионки мира.

В мужском одиночном мы тоже наблюдаем прогресс, есть три-четыре спортсмена, которые очень прибавили в своем мастерстве. Но на международном уровне есть американец Малинин, есть два японца, которые при чистых прокатах могут выигрывать у наших ребят, но уровень растет. Мы уверены, что через сезон-два наши мужчины будут конкурентоспособны, чтобы обыгрывать данных спортсменов.

В парном катании абсолютно однозначно российское парное катание впереди планеты всей. Не просто немного впереди, а на голову выше всего что происходит в мире. И это не одна пара, а пять-шесть сразу которые имеют реальную конкуренцию друг с другом и некоторые из них выполняют уникальные элементы, например тройной лутц. Общий уровень парного катания у нас в стране зашкаливает, так что берем пять-шесть сильнейших пар страны, и любая из них может стать чемпионом мира», — сказал Сихарулидзе.

Победителем финала «Гран-при» от ISU стал экс-россиянин Никита Володин в паре с немецкой фигуристкой Минервой Фабьен-Хазе.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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