Тренер пары Кагановская/Ангелопол: «У них был конфликт со своей головой»

Серебряная призерка Олимпиады и тренер танцоров Анжелика Крылова отреагировала на вопрос «СЭ» о влиянии распада пары Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол на будущее пары Аннабель Морозов/Игорь Еременко. Обе пары должны были кататься у тренера.

— Приезд Аннабель и Игоря никак не повлиял на Василису и Валерия. Они приехали недавно, мнение, что их приезд забрал мое время — неправда. У них был свой конфликт, конфликт со своей собственной головой. Мы пытались его долго разрулить, но это ни к чему не привело, к сожалению. Жаль, что я не могу показать свою работу. Понимаю, откуда складывается такое мнение.

Про новую пару Кагановская/Некрасов ничего не могу сказать, я же здесь, на прокатах. Они скатываются, неизвестно, состоится или нет эта пара. Идут пробы.