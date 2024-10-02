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Фигурное катание

Сегодня, 16:35

Ученик Тутберидзе установил личный рекорд с кровотечением: «На тренировках катался в перчатках»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Арсений Федотов прокомментировал выступление в короткой программе на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

15-летний фигурист набрал 89,60 балла и занимает промежуточное первое место. Это его лучший результат в короткой программе в карьере. После выступления Федотов вышел к журналистам с кровотечением на руке.

«На тренировках я в перчатках катался, тут без перчаток, поэтому порезался. Прыжки все хорошо сделал, с вращениями, дорожкой еще есть над чем работать, и в целом над программой тоже. Я сюда приехал сделать свое, посмотреть, как я готов. Я сам себе конкурент. Это мой рекорд по баллам в короткой программе. На мемориал приехал не с самым сильным набором, здесь должен сделать все, дальше уже новые элементы вставлять. На каких этапах «Гран-при» выступлю, пока не буду говорить, пусть будет сюрприз.
Что касается постановки программы, то все как обычно, музыку выбрали Даниил Маркович с Этери Георгиевной. Они мне предложили на выбор несколько вариантов, поставили очень хорошую программу, мне она нравится. Классный костюм, все здорово», — сказал Федотов.

Произвольные программы на мемориале Панина-Коломенкина юноши представят в четверг.

Арсений Федотов

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