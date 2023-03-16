0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:34

Ковалев: «При мне в «Хрустальном» одна девочка взяла коньки другой и сточила лезвие о батарею»

Ковалев рассказал о неприятном эпизоде, свидетелем которого он стал в детстве
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский фигурист Артем Ковалев рассказал о неприятном эпизоде, свидетелем которого он стал в детстве, когда занимался в «Хрустальном».

«Это было в «Хрустальном», когда мы были маленькими. Не помню, как зовут девочку, но она взяла коньки другой фигуристки, с которой каталась в одном разряде, и начале бить о батарею. Даже не била, а специально проводила лезвием, чтобы сточить ребро. Им было лет по 7-8, они катались в разных группах. Конфликтовали или нет — не знаю. Навредить получилось. Фигуристка вышла на лед, и у него просто ноги разъехались. И все. Изначально ведь пострадавшая девочка не знала, что с ее коньками сделали такое. Я, как свидетель, потом об этом всем рассказал. Не нужно молчать о таком. Что ей за это сделали? По-моему, выгнали и заставили маму платить штраф. Бывает еще, что кто-то кому-то что-то подсыпает. Но такого я уже не видел. Поэтому все фигуристы носят коньки всегда с собой. И не важно, на соревнованиях ты или на тренировке. Мера предосторожности, которая с детства отложилась в голове», — приводит слова Ковалева Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-16-kovalev-pri-mne-v-khrustalnom-odna-devochka-vzyala-konki-drugoy-i-stochila-lezviye-o-batareyu
Фигурное катание
Артем Ковалев
1
Обсудить
Читайте также
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен порядок выступления фигуристов на турнире по шоу-программам

Ковалев заявил, что у Плющенко стальные нервы