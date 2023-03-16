Ковалев: «При мне в «Хрустальном» одна девочка взяла коньки другой и сточила лезвие о батарею»

Российский фигурист Артем Ковалев рассказал о неприятном эпизоде, свидетелем которого он стал в детстве, когда занимался в «Хрустальном».

«Это было в «Хрустальном», когда мы были маленькими. Не помню, как зовут девочку, но она взяла коньки другой фигуристки, с которой каталась в одном разряде, и начале бить о батарею. Даже не била, а специально проводила лезвием, чтобы сточить ребро. Им было лет по 7-8, они катались в разных группах. Конфликтовали или нет — не знаю. Навредить получилось. Фигуристка вышла на лед, и у него просто ноги разъехались. И все. Изначально ведь пострадавшая девочка не знала, что с ее коньками сделали такое. Я, как свидетель, потом об этом всем рассказал. Не нужно молчать о таком. Что ей за это сделали? По-моему, выгнали и заставили маму платить штраф. Бывает еще, что кто-то кому-то что-то подсыпает. Но такого я уже не видел. Поэтому все фигуристы носят коньки всегда с собой. И не важно, на соревнованиях ты или на тренировке. Мера предосторожности, которая с детства отложилась в голове», — приводит слова Ковалева Sport24.