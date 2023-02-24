Каташинский — о прогрессе Трусовой: «Мне кажется, что стрип-пластика сыграла свою роль»

Трехкратный чемпион мира по спортивным танцам Артемий Каташинский оценил прогресс в хореографии российской фигуристки Александры Трусовой.

«Да, и это видно не только по тому, как она показывает танец на льду, это видно по тому, как она взрослеет. На мой взгляд, взросление спортсмена основывается на тех качествах, которые он развивает в себе. Саша превращается в настоящую девушку, и на нее приятно смотреть. Мне кажется, что стрип-пластика сыграла свою роль. Я считаю, что надо добавить еще латиноамериканских танцев, приехать к нам с Мариной на мастер-класс, добавить женской пластики. Мы с удовольствием в этом всем поможем», — приводит «Чемпионат» слова Каташинского.

Более полугода назад Трусова начала заниматься стрип-пластикой.

18-летняя фигуристка является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, бронзовым призером финала «Гран-при». В 2022 году Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине.