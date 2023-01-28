Даниелян: «Прокат плохой, это очевидно. Прыжковые элементы — грубо говоря, их не было»

Российский фигурист Артур Даниелян прокомментировал свою короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга.

Он выступил вне конкурса и набрал 74,46 балла.

— Прокат плохой, это очевидно. Прыжковые элементы — грубо говоря, их не было. Непрыжковые — по распечатке посмотрю, но по ощущениям сделал наилучшие в сезоне вращения. Завтра надо не откапываться, а с удовольствием прокатать, показать работу, которую я проделал после чемпионата России. Возможно, немного волнение, оправдываться или находить причины сейчас не имеет смысла, готовность хорошая была. На разминке все сделал, на тренировках тоже. Просто осталось показать.

Переход в сборную Санкт-Петербурга буду оформлять, когда сезон подойдет к концу. Я сделаю все что надо, чтобы меня оформили в Питере.

— Насколько непривычно выступать на городских соревнованиях при полных трибунах?

— Это очень круто, в любом случае, это поддержка. Трибуны здесь не очень масштабные, но поддержка зрителей очень чувствуется — хлопки, выкрики. Это подбадривает.

— Следил ли за чемпионатом Европы?

— Кто попадается — того смотрю. Что сказать о результатах? Как ни крути, кто-то выстреливает, кто-то на небольшом спаде. Вот, Адам Сяо Хим Фа выстрелил, победил, годом ранее мы с ним друг за другом были на «Гран-при» в самом конце. Интересно наблюдать за ребятами, которые как-то прогрессируют.

В этом сезоне, по-моему, каждый старт у мужчин — это как мини-чемпионат России. Это уже привычно, у нас огромная конкуренция, в этом году уж точно, — Даниелян.