Арутюнян: «Настороженно отношусь к спортсменам, которые бегают от тренера к тренеру»

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что очень настороженно относится к спортсменам, часто меняющим специалистов. В ближайшее время он начнет работу с Софьей Самоделкиной, которая покинула академию «Ангелы Плющенко».

«Если говорить начистоту, в глубине души я несколько настороженно отношусь к спортсменам, которые бегают от тренера к тренеру. Понятно, иногда у спортсмена не остается выбора, но надо понимать: смена тренера — это не панацея. Свой результат ты всегда делаешь сам», — приводит слова Арутюняна RT.

С сезона-2024/25 Самоделкина выступает за национальную команду Казахстана. В июне этого года 17-летняя спорсменка стала победительницей летнего чемпионата страны. По сумме двух программ она набрала 161,43 балла.