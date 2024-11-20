Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:30

Арутюнян: «Когда мотивация фигуриста в том, чтобы стать узнаваемым, это ерунда»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Тренер Рафаэль Арутюнян прокомментировал карьеру российский фигуристки Софьи Самоделкиной.

«По моему мнению, понятие профессионализма в нашем деле формулируется очень просто: живет человек ради спорта или нет. Когда спортсмен приходит ко мне и говорит, что его мотивация заключается в том, чтобы восстановить четверной прыжок, выиграть какой-то конкретный турнир или стать узнаваемым, это, на мой взгляд, ерунда. А вот если он воспитан с мыслью, что спорт — смысл его жизни, никакая дополнительная мотивация вообще не нужна. Как раз такие люди и становятся в фигурном катании долгожителями», — сказал Арутюнян RT.

17-летняя Самоделкина является серебряным призером этапа «Гран-при» среди юниоров в Словении 2021 года, а также имеет серебряную медаль первенства России среди юниоров-2022.

Источник: RT
Фигурное катание
Софья Самоделкина

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
Сегодня
Вчера
Неделя