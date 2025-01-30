Ассоциация фигурного катания США сделала заявление об авиакатастрофе под Вашингтоном

Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) выступила с заявление после крушения пассажирского самолета над Вашингтоном.

«Мы опустошены этой невыразимой трагедией и держим в своих сердцах семьи жертв. Мы продолжим следить за ситуацией и опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления», — говорится в заявлении US Figure Skating.

Пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

По информации СМИ, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.