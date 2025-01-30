Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:17

Ассоциация фигурного катания США сделала заявление об авиакатастрофе под Вашингтоном

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) выступила с заявление после крушения пассажирского самолета над Вашингтоном.

«Мы опустошены этой невыразимой трагедией и держим в своих сердцах семьи жертв. Мы продолжим следить за ситуацией и опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления», — говорится в заявлении US Figure Skating.

Авиакатастрофа в&nbsp;США: самолет и&nbsp;вертолет разбились после столкновения в&nbsp;небе над Вашингтоном в&nbsp;ночь на&nbsp;30&nbsp;января 2025. В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

Пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших

По информации СМИ, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Фигурное катание
Читайте также
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Экс-глава FONBET Анохин признал вину в даче взятки
В спортивном клубе Бостона сообщили о гибели Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
В Москве задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано»
Шара Буллет обсудил проблему со зрением с Майклом Биспингом
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя