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Фигурное катание

Сегодня, 20:44

Авербух назвал короля фигурного катания

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Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в комментарии для «СЭ» назвал американца Илью Малинина королем фигурного катания.

«Чемпионат мира показал, что пришел новый король — Илья Малинин!» — сказал Авербух «СЭ».

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Малинин в 2024 году стал чемпионом мира в одиночном катании. 19-летний спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе он сделал 6 четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Помимо золотой медали первенства мира, Малинин является победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.

(Софья Грецкая)

Фигурное катание
Илья Авербух
Илья Малинин
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