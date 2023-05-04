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Сегодня, 18:43

Авербух назвал сложности постановки номеров на военную тематику

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский постановщик и режиссер Илья Авербух перед шоу, посвященным Великой отечественной войне, назвал проблемы в связи с постановкой номеров.

— В нашем шоу принимают участие фигуристы разных поколений, в том числе молодые, которые еще заявят о себе во всеуслышание, я хочу дать им дорогу. Когда они рассказывают историю, которая от них далека, это тоже важно.

Что самое сложное в шоу на военную тематику? Первое — чтобы это не называлось шоу. Очень сложно не спекулировать на этой теме, но при этом на нее говорить. От молодого поколения она все дальше, но такой разговор без официоза и давления приближает зрителей. И также самое сложное, чтобы человек, который пляшет на коньках и одевает военную форму, не превращал это все в маскарад и аттракцион, — сказал Авербух.

Александра Степанова. Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов

Илья Авербух
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