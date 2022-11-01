Авербух назвал третье место Трусовой на «Гран-при России» пределом ее возможностей

Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление серебряного призера Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александры Трусовой на втором этапе «Гран-при России».

«Естественно, что прошлый сезон был очень сложный для всех. Саша показала максимум своих возможностей. Пока она восстанавливается, и с начала сезона было видно, что пока Саша не набирает форму, но сейчас будет набирать потихонечку. Она взрослеет, меняется. По поводу изменений Трусовой после перехода к тренеру Светлане Соколовской... Как можно об этом говорить, она катается у нее всего три недели», — приводит слова Авербуха РИА «Новости».

Третий этап Гран-при пройдет в Казани 4-6 ноября. Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь.