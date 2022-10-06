Авербух объяснил, как Щербакова, Загитова и Ягудин будут вести шоу «Ледниковый период»

Продюсер Илья Авербух рассказал, почему решил пригласить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову в качестве ведущей «Ледникового периода».

«Аня работала вместе со мной летом — выступала на шоу в Сочи. Не раз я слышал, что она говорила, что пока не готова кататься в «Ледниковом периоде», но вот вести его было бы здорово. И я предложил эту идею Константину Эрнсту, и он согласился.

Первые четыре эпизода пары будут выступать за две команды — мою и Александра Жулина. После первых двух эпизодов мы поменяемся парами, потому что составы команд все-таки неравномерные по силам.

Аня Щербакова будет брать интервью у дуэтов из моей команды, а Алина Загитова — у пар из команды Жулина. Алексей Ягудин у нас замечательно общается с жюри. Также они втроем будут записывать приветствие", — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».

5 октября стало известно, что Щербакова вместе с Алиной Загитовой станет ведущей нового сезона шоу Ледниковый период.