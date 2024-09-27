Авербух: «В мужском одиночном катании мы бы не стали лучшими»

Известный продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух оценил возможное возвращение российский фигуристов на международные соревнования.

«Тут даже не о чем рассуждать. Нас никто никуда не приглашает, так что тема о том, ждут ли нашего возвращения — глупая. Лично у меня упал интерес к международным турнирам. Мне соревнования без наших ребят неинтересны. Я их смотрю с точки зрения профессионала, чтобы не отставать и понимать, где находятся мировые тенденции. Но накал, драйв и все остальное для меня потеряны. Поэтому обычно смотрю постфактум — когда мне удобно, а не бегу к телевизору.

Если бы нас сегодня вернули на международную арену, то результаты зависели бы от видов. В мужском одиночном катании — мы бы не стали лучшими. В парном и женском одиночном, думаю, показывали бы хороший результат. В танцах на льду могли бы бороться за тройку.

В мужском одиночном катании мы последнее время и так были неконкурентоспособны, к сожалению. По большому счету в погоне за медалями было бы трудно. То, что показывал Малинин на последнем чемпионате мира — запредельные высоты. Наши пока к такому не готовы. Хотя Марк Кондратюк на контрольных прокатах порадовал, как и Петр Гуменник", — приводит слова Авербуха Sport24.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуть россиян на международные соревнования под своей эгидой. Вопрос об этом будет рассмотрен на ближайшем заседании 27-28 сентября.