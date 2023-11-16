Авербух отметил особую химию между Медведевой, Кондратюком и Энбертом в «Кармен»

Известный режиссер ледовых шоу Илья Авербух рассказал о том, как фигуристка Евгения Медведева справляется с ролью Кармен в одноименном ледовом спектакле.

«Женя всегда хотела сыграть Кармен именно актерски, хотя говорит, что она в жизни совсем другая. Но на льду Медведева уже несколько лет хотела воплотить этот образ, и я ей пообещал, что мы восстановим «Кармен» с прицелом на нее. Женя — одиночница, а бывшая исполнительница роли Кармен — Татьяна Навка — выступала в танцевальной паре с Романом Костомаровым. Я не хочу ни в коем случае эти спектакли противопоставлять: это два моих ребенка, и я их люблю. Но в связке Жени, Марка Кондратюка (исполнил роль тореадора Эскамильо. — Прим. «СЭ») и Александра Энберта (роль сержанта Дона Хосе) появилась своя химия — другая, которая по-своему завораживает и дает свою историю. Видно, как Женя с каждым спектаклем делает шаг вперед навстречу эмоциям, заполняет все мгновения, начинает купаться в этом спектакле», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Ранее Авербух опроверг информацию, что Медведева сыграет роль «Коровы на льду» в ледовой сказке, которая будет проходить на арене «МСА Лужники» с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-при» и национального первенства.