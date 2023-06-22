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Российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Хватит верить очередным слухам! С Татьяной Анатольевной все хорошо», — приводит Sport24 слова Авербуха.
22 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова потеряла сознание у себя дома и ей вызвали скорую.
В этом месяце уже появлялась информация о том, что 76-летняя Тарасова вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако позже заслуженный тренер СССР опровергла эту информацию.