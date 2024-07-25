Авербух — об отклоненной CAS апелляции: «Это не имеет значения. Все видели, что мы чемпионы»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на отклонение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Для меня, безусловно, они олимпийские чемпионы в команде. Это видели все, и это все знают, все остальное не имеет значения», — сказал Авербух «СЭ».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения ISU сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

Александр Абустин