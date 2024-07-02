Авербух — о квотах юниорам на серию Гран-при: «Лед тронулся»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при на будущий сезон.

«Эту новость можно оценивать как «лед тронулся». Это большой, хороший знак! Действительно, это архинеобходимо нашим ребятам. Уверен, нашей федерацией была проведена огромная работа. Оцениваю это исключительно как движение в правильном направлении. Отстранение наших спортсменов не имеет под собой никаких оснований, и оно абсолютно несправедливое. И то, что чемпионаты по фигурному катания без участия России теряют не только качество и зрелищность, это понимают все», — сказал Авербух «СЭ».

Взрослые российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация, что Международный союз конькобежцев не планирует допускать россиян к соревнованиям и в следующем сезоне.