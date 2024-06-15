Авербух — о решении ISU сократить количество прыжков: «Для наших девчонок — все равно»

Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о сокращении количества прыжков в фигурном катании.

«В ISU пытаются найти баланс артистизма, катания и сложности программы. Такое решение будет принято только после Олимпиады, поэтому есть время на то, чтобы эти правила адаптировались. Никаких проблем не будет, но решение сократить прыжковую часть станет не столь интересной с точки зрения зрительской истории. А для наших девчонок — все равно», — приводит Авербуха Sport24.

Ранее стало известно, что ISU сократил количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести. Это решение было принято на конгрессе союза, который проходил с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. Изменение в правила вступит в силу с сезона-2026/27.