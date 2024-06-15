Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 00:09

Авербух — о решении ISU сократить количество прыжков: «Для наших девчонок — все равно»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о сокращении количества прыжков в фигурном катании.

«В ISU пытаются найти баланс артистизма, катания и сложности программы. Такое решение будет принято только после Олимпиады, поэтому есть время на то, чтобы эти правила адаптировались. Никаких проблем не будет, но решение сократить прыжковую часть станет не столь интересной с точки зрения зрительской истории. А для наших девчонок — все равно», — приводит Авербуха Sport24.

Ранее стало известно, что ISU сократил количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести. Это решение было принято на конгрессе союза, который проходил с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. Изменение в правила вступит в силу с сезона-2026/27.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-656245-averbukh-o-reshenii-isu-sokratit-kolichestvo-pryzhkov-v-programme-dlya-nashikh-devchonok-vse-ravno
Илья Авербух
0
Читайте также
Песков указал на неверное понимание Украиной мирного предложения Путина
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Не совсем прогрессивная: что может изменить новая шкала НДФЛ
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Галлямов — о новости про отношения Щербаковой: «Ноунеймы стараются попиариться»